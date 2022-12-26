تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

اختلافات طفيفة شهدتها أسعار العملات الأجنبية والعربية، التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين المتابعين للتغيرات المستمرة التي تطرأ على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وضمن خدماتها اليومية، تستعرض «الوطن» اليوم الاثنين 26-12-2022، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بناء على التحديثات الصباحية في البنوك اليوم.

ارتفاع طفيف شهده سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي عند 80.57 جنيه للشراء، و80.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 77.84 جنيه للشراء، و80.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول 76.31جنيه للشراء، و82.35 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف الدينار في بنك الكويت الوطني NBK عند نحو 75.99 جنيه للشراء، في حين زاد بعدة قروش ليستقر عند 81.11 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري بلغ 77.80 جنيه للشراء، و80.63 جنيه للبيع.

- سعر الدينار في بنك مصر اليوم نحو 77.76 جنيه للشراء، و80.60 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي عند 76.75 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 80.80 جنيه، في بنك قطر الوطني.

سعر الدينار في بنك الإسكندرية مقابل الجنية المصري اليوم، عند 76.74 جنيه للشراء، و80.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد عند 74.69 جنيه للشراء، و80.80 جنيه للبيع.