سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية والعربية، تشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين المتابعين للتغيرات المستمرة التي تطر على أسعار العملات، وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية، خاصة العاملين في القطاع الاقتصادي والاستثماري بشكل خاص.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

لذا وضمن خدماتها اليومية تستعرض «الوطن»، اليوم الأحد 25-12-2022، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بناء على التحديثات الصباحية فى البنوك اليوم.

ارتفاع طفيف شهده سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي عند 80.57 جنيه للشراء، و80.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

انخفض سعر صرف الدينار في بنك الكويت الوطني NBK عند نحو 75.99 جنيه للشراء، فى حين زاد بعدة قروش؛ ليستقر عند 81.11 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الدينار مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي

- ارتفع سعر الدينار في البنك الأهلي المصري بعدة قروش فى سعري البيع والشراء، حيث بلغ 77.60 جنيه للشراء، 80.58 جنيه للبيع، كما شهد أيضا ارتفاع طفيف في بنك مصر اليوم نحو 77.77 جنيه للشراء، 80.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك قطر الوطني

استقر سعر الدينار الكويتي عند 76.75 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 80.84 جنيه، في بنك قطر الوطني.

سعر الدينار في بنك الإسكندرية مقابل الجنية المصري اليوم، عند 76.77 جنيه للشراء، و80.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد عند 74.69 جنيه للشراء، و80.80 جنيه للبيع.