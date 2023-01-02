البيت الفني للمسرح ‏يستعرض خطة العروض خلال عام 2023

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات المؤتمر ‏الصحفي للإعلان عن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام 2023، تحت شعار «‏2023 ‏عام جديد.. ومسرح ‏جديد»، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وذلك أمس الأحد، بالمسرح القومي بالعتبة.‏‎ ‎

خالد جلال يتحدث عن المسرح

وفى كلمته قال المخرج خالد جلال: «من على خشبة المسرح القومي، الذي شهد تألق رواد المسرح المصري، آثرنا أن نستهل العام الجديد بمسرح جديد جاد ومتميز، ينهض بالحركة المسرحية، ويواصل مسيرة الأجيال التي تعاقبت عليه، ويواكب الرؤية الجديدة لوزارة الثقافة للنهوض بكافة أشكال الفنون، ومنذ أن تشرفت بتكليف الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالقيام بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح».

وأضاف: «أنا مع زملائي مديري الفرق المسرحية، نعكف على خطة مسرحية شاملة، تعتمد في المقام الأول على منظومة عمل متكاملة، تشمل إنتاج الأعمال المسرحية الجادة والمتميزة، التي تتناسب مع أهداف كل فرقة، وتستوعب المبدعين من كافة الأجيال، وذلك إلى جانب مبادرات جديدة تعمل على تقديم جيل مسرحي شاب قادر على حمل راية الإبداع ومواصلة المسيرة».

خالد جلال يكشف خطة المسارح

وأشار جلال إلى أن خطة المسارح التي سنستعرضها لا تعني على الإطلاق أن الباب قد أغلق، بل هو مفتوح لاستقبال المشروعات المسرحية من كافة أجيال المسرحيين، فالمسرح المصري لابد أن يشمل الجميع، وأن يستوعب كافة الأجيال المتخصصة في عناصر العمل المسرحي بشكل عام، من إخراج وتأليف وتصميم ديكور وأزياء واستعراضات وإضاءة وألحان وموسيقى وغيرها، ليكون الحراك المسرحي المصري على قدر مواهب مصر المتميزة في كافة المجالات، وكما ذكرت فالباب مفتوح على مصراعيه لكل فكر جاد وإبداع يشكل إضافة لما سبق، ووجه الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لدعمها ومساندتها للمؤتمر».