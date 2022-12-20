المخرج خالد جلال: الطريق مفتوح أمام الأعمال الجيدة لإنتاجها لمسرح الدولة

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، اجتماعا مع مديري الفرق الفنية بالبيت الفني للمسرح، وذلك بمسرح السلام.

اجتماع خالد جلال مع مديري الفرق الفنية بالبيت الفني للمسرح

حضر الاجتماع الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، والفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، والفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، والفنان عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، والفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب، والفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، والفنان عادل الكومي مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، والفنان محمد متولي مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، والفنان محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية، والفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال.

جاء ذلك لمناقشة خطة البيت الفني للمسرح للعام 2023، واستعرض مديرو الفرق خلال الاجتماع خطة كل فرقة في المرحلة المقبلة.

حراك مسرحي جديد

وشدد خالد جلال على الإسراع بوتيرة الاجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالعروض، حتى تظهر العروض المسرحية بأفضل مستوى ممكن، كما استعرض التقارير الختامية الخاصة بالعام الجاري للتقييم والمراجعة، وقال خالد جلال، إن الطريق مفتوح أمام أي عمل جيد ليتم إنتاجه من خلال فرق البيت الفني للمسرح.

يذكر أن الاجتماع هو الاجتماع العام الثاني لمديري فرق للبيت الفني للمسرح، عقب الاجتماع الأول الذي عقد بالمسرح القومي بالعتبة، ومن المقرر أن يعقد كل اجتماع في أحد المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح، ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة بهدف تعزيز دور فرق البيت الفني للمسرح في إحداث حراك مسرحي جديد يستوعب الكفاءات المسرحية من كافة الأجيال.