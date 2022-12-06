المخرج خالد جلال ينعى مصطفى سليم: فقدنا صديقا وأخا وأستاذا وناقدا فنيا

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الدكتور مصطفى سليم أستاذ الدراما، ورئيس قسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية، الذي لبى نداء ربه صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 52 عاما.

وقال جلال: «فقدنا صديقا وأخا مخلصا وأستاذا وناقدا فنيا متميزا، وترك لنا إرثا فنيا ناجحا.. قد شاركني بالكتابة والأشعار في العديد من الأعمال التي قمت بإخراجها. رحم الله الدكتور مصطفى سليم، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

ولد الدكتور مصطفى سليم عام 1970م، وشغل منصب رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بوزارة الثقافة، ورئيس قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفاز بجائزة أفضل نص للأطفال عام 2010 بمهرجان الطفل بالفيوم (مركز ثان) عن نص قمر الحواديت ، كما حصل على جائزة أفضل أشعار في المهرجان القومي للمسرح الدورة 8 عام 2015 عن أشعار حلم ليلة صيف.