خالد جلال: نسعى إلى وصول رسائل التنوير والمعرفة إلى قرى مصر ونجوعها

أكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أهمية أن تحمل المسرحيات التي تعرض بالقرى رسائل التنوير وتنمية المعرفة، وذلك خلال اجتماعه مع الفنان محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية، والفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، والفنان محمد متولي مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لمناقشة خطة الفرق الثلاثة خلال الفترة المقبلة والوقوف على تفاصيل العروض المسرحية المزمع تقديمها.

خلال الاجتماع، أكد خالد جلال على أهمية تنوع المخرجين و الفنانين المشاركين بعروض فرقة الإسكندرية والاستعانة بالعناصر ذات الخبرة إلى جانب المواهب الشابة لنقل هذه الخبرات إليهم واستغلال طاقاتهم من خلال العروض القصيرة التي تميزت بها الفرقة إلى جانب الاستعداد لعرض ضخم لافتتاح مسرح بيرم التونسي.

مناقشة خطة عروض المواجهة والتجوال خلال الفترة المقبلة

كما ناقش خطة عروض المواجهة والتجوال خلال الفترة المقبلة، وأكد أهمية أن تحمل المسرحيات التي تعرض بالقرى رسائل التنوير وتنمية المعرفة، مشيرا إلى أهمية تنوع هذه العروض من حيث الشكل والمضمون والفئات العمرية المستهدفة، وأن تشارك العروض الناجحة من كافة الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح.

وبشأن فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، وجه المخرج خالد جلال، بأهمية أن يكون للفرقة دور في اكتشاف المواهب الإبداعية لدى أبنائنا من ذوي الهمم، وتحفيزهم وتشجيعهم لتكون لهم مكانتهم المرموقة في المجتمع، مشيرا إلى ضرورة عدم الاكتفاء بتقديم عروض للأطفال فقط، بل وتقديم عروض مسرحية للكبار إلى جانب الاستمرار في الورش الفنية المتنوعة، مشددا على تذليل كافة العقبات الإدارية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من رسالة الفرقة.

اللقاء الرابع لخالد جلال مع مديري الفرق

يذكر أن هذا الاجتماع يعد الرابع من نوعه، حيث سبقه اجتماعات مع كل من مديري فرق والكوميدي والحديث، ثم لقاء مع مديري مسرح الطليعة والشباب، ولقاء ثالث مع مديري المسرح القومي ومسرح الغد، وذلك في إطار خطة التطوير الشاملة التي يتم إعدادها لتشمل كافة فرق البيت الفني للمسرح.