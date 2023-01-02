مقتل وإصابة ستة أشخاص في انفجار بولاية «جامو وكشمير» بالهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم، مقتل طفلا وإصابة خمسة أشخاص آخرين على الأقل جراء وقوع انفجار بقرية «دانجري»، في منطقة «راجوري»، بولاية جامو وكشمير.

وقال مسئولون - حسبما نقلت قناة «إن دي تي في»، الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم، إن انفجار الهند وقع وسط عملية تفتيش مكثفة لتعقب مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس، بالمنطقة ذاتها وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وتعد هذه هي ثاني واقعة لمقتل مدنيين في منطقة راجوري، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد مقتل شخصين خارج معسكر للجيش في 16 ديسمبر الماضي.