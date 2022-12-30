وفاة والدة رئيس وزراء الهند عن عمر ناهز 100 عام

توفيت هيرابين مودي، والدة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 100 عام، ونشر «ناريندرا مودي»، صورة لوالدته عبر صفحته في «تويتر»، قائلا إنها علمته العمل بذكاء والعيش بنقاء.

رئيس الوزراء الهندي يشارك في مراسم حرق جثة والدته

وشارك رئيس وزراء الهند في مراسم حرق جثة والدته، في غانديناغار بولاية غوجارات الغربية، حيث عاشت، ودخلت هيرابين المستشفى، الأربعاء، بعد أن تدهورت صحتها، وزارها ابنها في المستشفى، كما اعتاد أن يزورها للحصول على مباركتها في المناسبات والأعياد المهمة.

शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम... मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। pic.twitter.com/yE5xwRogJi — Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2022

وشوهد الإثنان معا للمرة الأخيرة في 4 ديسمبر، عندما زار مودي منزلها خلال انتخابات الجمعية في ولاية غوجارات في الهند، مسقط رأسه.

وفي عيد ميلادها الـ 99 في يونيو الماضي، قال مودي إن «حياتها وتضحياتها شكلت عقله وشخصيته وثقته بنفسه»، مضيفا: «أمي بسيطة بقدر ما هي غير عادية، تماما مثل كل الأمهات».

ووُلدت هيرابين في فيزناغار بمنطقة مهسانا في ولاية غوجارات، عام 1923، وكتب مودي في السابق عن والدته، قائلا إن «طفولتها كانت طفولة الفقر والحرمان».

وعندما كانت مراهقة، تزوجت من دامودارداس مولشاند مودي، وانتقلت إلى مدينة فادناغار على بعد بضعة كيلومترات، وقال مودي في مدونته: «في فادناغار، اعتادت عائلتنا البقاء في منزل صغير لا يحتوي حتى على نافذة، ناهيك عن رفاهية مثل المرحاض» ووصف والدته بأنها "دقيقة ومرتبة ومجتهدة».