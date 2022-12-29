الهند توقف تصنيع دواء للسعال بعد تسببه في مصرع 18 طفلا في أوزبكستان

أعلنت شركة الأدوية الهندية «ماريون بايوتك» أنها علقت إنتاج دواء للسعال، في أعقاب إعلان أوزبكستان عن مصرع 18 طفلا بعدما تناولوا الدواء، وفقا لشبكة «بي بي سي».

وفاة الأطفال بسبب الآثار الجانبية لشراب السعال

ومن جهتها، قالت السلطات الصحية في أوزبكستان، في بيان، إن الأطفال توفوا بسبب الآثار الجانبية لشراب السعال «Dok-1 Max»، الذي تنتجه شركة الأدوية الهندية، مضيفة أن الأطفال تناولوا هذا الدواء في المنزل لمدة تتراوح بين 2-7 أيام 3-4 مرات في اليوم، بجرعات تتجاوز الجرعة المعيارية للأطفال.

اكتشاف مادة سامة خطيرة في الدواء

كما أكدت وزارة الصحة الأوزبكية أن الدراسات المختبرية الأولية كشفت وجود مادة «الإيثيلين غلايكول» في الدواء، تعتبر هذه المادة من مثبطات الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن تسبب تسمما خطيرا ومميتا، في حين أعلنت السلطات الهندية فتح تحقيق في الادعاءات، مؤكدة أنها تعمل على تحليل عينات من الدواء، الذي أوقف تصنيعه مؤقتا.

ويأتي ذلك بعد أشهر من وفاة 70 طفلا في غامبيا بطريقة مماثلة، بعدما تناولوا دواء صنعته شركة هندية أخرى، ونفت السلطات الهندية وجود أي أخطاء في عملية التصنيع.

وتعرف الهند بأنها «صيدلية العالم»، إذ تنتج وحدها ثلث العقاقير الطبية في العالم، وزادت صادراتها من المستحضرات الصيدلانية إلى أكثر من الضعف خلال العقد الماضي.