انتشال جثة شاب غرق في مزرعة سمكية بكفر الشيخ

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع غواصي الخير والأهالي، من انتشال جثمان شاب عُمره 16 عاماً، عقب غرقة أمس في أحد أحواض الاستزراع السمكي بمركز الحامول، ونُقلت الجثة عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

العثور على جثة الشاب

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد غرق شاب في أحد أحواض الاستزراع السمكي بمركز الحامول، ليُجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب.

وجرى استخدام لانش تابع لغواصي الخير في عملية البحث بجانب الإنقاذ النهري، حيث تم عمل مسح لـ50 فدانًا باللانش، كما جرى عمل تمشيط عن طريق الغوص لمساحة 15 فدانًا، وذلك قبل العثور على جثمان الشاب.

انتشال جثمان الشاب

وتم انتشال جثمان الشاب، وتبين أنه يُدعى «ع.ا.ج.إ»، مُقيم بقرية 78، التابعة لمركز الحامول، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.