وليد البحيري عميدا لكلية الآداب في جامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري رقم 621 لسنة 2022، بتجديد تعيين الدكتور وليد شوقي إسماعيل البحيري، عميدا لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ لمدة 3 سنوات، وذلك لفترة ثانية.

السيرة الذاتية لعميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

تخرج الدكتور وليد البحيري، في كلية الآداب جامعة طنطا، قسم الآثار، حصل على درجة الماجستير عام 2002م، ونال درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية من جامعة طنطا، عام 2006.

عُين «البحيري»، مدرسًا بقسم الآثار بكلية الآداب في 2009م، ورُقِي أستاذًا مساعدًا في أكتوبر 2011م، ونال درجة الأستاذية في أكتوبر 2016م، وشغل منصب مدير مركز الخدمة العامة بكلية الآداب عام 2012م.

وشغل الدكتور وليد البحيري، منصب وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من 17 يوليو 2017م، إلى أن صدر قرارا جمهوريا بتعيينه عميدًا لكلية الآداب في أغسطس 2019، وجرى تجديد الثقة لفترة ثانية بموجب القرار الجمهوري المتقدم.

جدير بالذكر، أن الدكتور وليد البحيري من مواليد شهر يونيو عام 1974م، ومن أبناء محافظة الغربية، وله العديد من الأبحاث العلمية المرقومة في الآثار الإسلامية والتي أثرت المكتبة العربية.

ومن جهته، هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، لتجديد الثقة فيه لفترة ثانية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في النهوض بالكلية على المستوى التعليمى والبحثى والإدارى فى إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.