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قناة الحياة تنشر فيديو لتطوير مجمع مدارس قرية برنبال في كفر الشيخ

كتب:

محمد متولي
06:36 م | الأحد 01 يناير 2023
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن تواصل الدراسة بمجمع مدارس قرية برنبال بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ بعد تجديده وتطويره ضمن مبادرة حياة كريمة.

ووصلت تكلفة المجمع إلى 1.5 مليون جنيه كأعمال تجديد وتطوير لصيانة المباني والمرافق وتجديد الأثاث، ويستوعب مجمع مدارس برنبال 2500 طالب بمرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، كما يضم 47 فصلا دراسيا.

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