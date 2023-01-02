بالمزمار البلدي.. طلاب الدفعة الرابعة بـ«طب كفر الشيخ» يحتفلون بتخرجهم

«مزمار بلدي، وطبل، وغناء، وزغاريد، وورود».. هكذا احتفل طلاب الدفعة الرابعة بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، بتخرجهم من الكلية، عقب انتهاء امتحانات الفرقة السادسة، التي استمرت لأكثر من عام.

تجمع طلاب الفرقة السادسة بالكلية يرتدون زيا موحدا «تي شيرتات أخضر زتوني» مرسوم عليها «سماعة طبية وقلب»، حيث احتفلوا في ساحة كلية الطب، ثم خرجوا للاحتفال خارج الحرم الجامعي، وتجمع عليهم طلاب كليات جامعة كفر الشيخ المختلفة لمشاركتهم احتفالاتهم.

الاحتفال بالتخرج على أنغام المزمار

وحرص الطلاب على الاحتفال بتخرجهم على أنغام المزمار، احتفالاً بختام رحلة دراسية استمرت لأكثر من 6 سنوات داخل كلية الطب، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض.

«بنمتحن بقالنا فترة طويلة وسنة سادسة أخدت مننا أكتر من سنة ونص، وكان لازم نحتفل لأننا أخيراً خلصنا امتحانات وأنهينا مسيرة تعليمية استمرت أكثر من 18 سنة»، بهذه الكلمات بدأ باسم وحيد، أحد خريجي الدفعة الرابعة بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، حديثه لـ«الوطن».

«وحيد»: احتفلنا خارج الحرم الجامعي

وأضاف «وحيد»: «قررنا إحنا كلنا كخريجي الدفعة الرابعة نحتفل على طريقتنا الخاصة، واتفقنا مع فرقة مزمار بلدي، وبعد آخر يوم امتحانات احتفلنا مع بعضنا داخل الكلية، وبعد كده طلعنا خارج الحرم الجامعي وكملنا احتفالات، وأحسن لحظة فعلاً كانت حضور المزمار، فرحتنا كلنا، ويارب كلنا ننجح ونحتفل بالشهادة».

الـ«fun day» هو احتفال طلابي بنهاية الدراسة ومعروف بين الطلاب في جميع الجامعات المصرية بحسب «وحيد»: «الاحتفالات بالتخرج معروفة باسم fun day، وهو تقليد متبع من سنوات في كل الجامعات المصري، والحمد لله علي نعمة التخرج لأنها نعمة كبيرة، ولسه بقا قدامنا سنة امتياز، وربنا يوفق الجميع ويفرحنا دايماً».