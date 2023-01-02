وزير السياحة والآثار: استعدنا التابوت الأخضر بعد تحقيق لمدة عامين

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية ومؤسساتها تولي اهتماما بالغا للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، وتبذل الوزارات المعنية جهودا حثيثة لاسترداد الكنوز المصرية، موضحا أن اليوم يتم التأكيد على أن الدولة المصرية لن تتهاون ولن تتوانى عن بذل أي جهد لاستعادة آثارنا التي تمت سرقتها أو التي تم تهريبها، حيث أننا اليوم بصدد استرداد قطعة أثرية هامة كانت قد سرقت وتم تهريبها من مصر منذ عدة سنوات للولايات المتحدة الأمريكية.

استعادة التابوت بعد جهود عامين

وأضاف «عيسى»، أن تلك القطعة جرى استعادتها مع تضافر الجهود المصرية والدولة والسلطات الأمريكية، وبعد تحقيق استمر أكثر من عامين، وهو ما دعا الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة وملموسة لحماية الممتلكات الثقافية والعمل على استردادها واسترداد ما تم تهريبه للخارج.

أكد وزير السياحة والآثار، خلال حديثه بمؤتمر الإعلان عن تسلم مصر تابوت أثري بعد استعادته من أمريكا، أن حماية الممتلكات الثقافية هي أحد اهم أولويات الحكومة المصرية، حيث خصص الدستور المصري 3 مواد حول حماية الآثار ومنع التعدي عليها واسترداد ما تم تهريبه، ووقعت مصر على اتفاقية اليونسكو عام 1970، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، كما تم عقد عدة اتفاقيات ثنائية بمجال استرداد الآثار ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية مع العديد من الدول.