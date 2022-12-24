مسؤول بـ«السياحة والآثار» لقناة الحياة: نطور «مسار العائلة» من أجل الإنسانية

قال المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، إنّ المشروع بدأ في نهاية عام 2013، حيث أعلنت مصر عن رغبتها في إحياء هذا المسار الروحاني العالمي، ومع نهاية هذا العام، سيتم الإعلان عن كل نقاط المشروع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «نحيي هذا المسار للإنسانية وليس المصريين أو المسيحيين فقط، هذا المسار يعكس أن مصر تستقبل كل الأديان كما أن كل الثقافات انصهرت فيها».

مصر استقبلت عددا كبيرا من الأنبياء مثل عيسى ويوسف وموسى

وتابع، أن مصر استقبلت عددا كبيرًا من الأنبياء مثل عيسى ويوسف وموسى: «على مدار السنوات الماضية بدأنا تطوير النقاط، وأنهينا عددا كبيرا من النقاط، وفي نفس الوقت عملنا على الملف الترويجي لهذا المشروع، كما أن إعلان مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث اللامادي لمنظمة اليونيسكو أمر رائع وهذا الأمر حدث منذ 20 يوما فقط».

وأكد: «عملنا من خلال استراتيجية منضبطة جدا، وتوقعاتها تحققت، حيث عملنا على تطوير المواقع وإعدادها للزيارات، وبالتوازي معها في الجهود الترويجية، وإعلان هذا المسار على منصات عالمية لجذب السياح مثل منصة اليونيسكو، وهناك 25 موقعا معتمدا من الكنيسة المصرية، وبعض هذه المواقع لا تحمل إرثا تاريخيا، والعدد الذي يحمل الإرث التاريخي يقدر بنحو 16 موقعا».