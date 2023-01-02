ضبط 3 أطنان أرز أبيض في مخزن بدون ترخيص بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط كمية من الأرز أبيض، لدى مالك مخزن لتجارة لسلع الغذائية بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ضبط 120 شيكارة أرز

وتمكنت حملة من مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط 3 أطنان أرز أبيض، بواقع 120 شيكارة، زنة 25 كيلو جراما للشيكارة، في مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمركز كفر الشيخ، تم تجميعها بغرض الاحتكار لبيعها بأسعار مرتفعة، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير المهرب في السوق السوداء.

جدير بالذكر، أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر 2022، حيث تم تجهيز 21 موقعاً بالمدن والقرى بمراكز ومدن المحافظة، لاستقبال محصول الأرز الجديد للعام المنصرم.

زراعة 224 ألف فدان أرز

وبلغت المساحة المنزرعة من الأرز لعام 2022 في كفر الشيخ 244 ألف فدان، والمتوقع توريد 244 ألف طن، عن كل فدان طن، وذلك في ظل متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.