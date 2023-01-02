الإمارات تختتم الدورة العاشرة من مبادرة «بالعربي» احتفاءً باللغة العربية

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالإمارات فعاليات مبادرة «بالعربي» في دورتها العاشرة، والتي أقيمت على مدار أسبوع كامل، تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

الإمارات تسعى إلى ترسيخ مكانة اللغة «الأم»

وهدفت المبادرة إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص حول العالم في استخدام اللغة العربية، وتشجيع العرب على استخدام لغتهم «الأم» عبر الإنترنت، إضافة إلى السعي لتغيير الصورة النمطية المأخوذة عن اللغة العربية وإثبات قدرتها كلغة عالمية تمتاز بالمرونة وقادرة على مواكبة تطورات العصر والاستمرارية والانتشار.

ومن جانبه، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن المبادرة هذا العام حققت نجاحا كبيرا بسبب الإقبال الواسع على الأنشطة وورش العمل والجلسات النقاشية، التي أقيمت خلال الدورة سواء داخل الإمارات أو خارجها، واستطاعت الدولة من خلالها ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الأنشطة والفعاليات العالمية المعنية بتعزيز دور اللغة العربية ونشرها.

وأضاف «بن حويرب»، أن مبادرة «بالعربي» تمكنت من إحداث حراك واسع في مجال استخدام اللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي، وتشجيع جيل الشباب على استخدام اللغة العربية في حياتهم اليومية، فضلا عن تأكيد مكانتها كلغة معبرة عن هويتنا وثقافتنا وقيمنا وأصالتنا وجذورنا العربية.

الإمارات تهدف إلى ابتكار وسائل جديدة للتشجيع على تعلم اللغة العربية

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى أن بلاده ستواصل جهودها لتعزيز التنمية المعرفية في الوطن العربي، والعمل على تمكين اللغة العربية والحفاظ عليها من خلال المبادرات والبرامج المختلفة، كما أن الإمارات تسعى إلى خلال الدورات القادمة من المبادرة إلى ابتكار وسائل جديدة لتشجيع الأفراد على تعلم اللغة العربية والاستمتاع بجمالياتها اللغوية، وذلك عن طريق تعزيز المشاركة والتعاون مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بهذا الشأن.