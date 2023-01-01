«التعليم»: تدريب موجهي ومعلمي اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بعقد تدريب لموجهي ومعلمي مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023، في إطار خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي.

تدريب معلمي وموجهي اللغة العربية بالفيديو كونفراس

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، في إطار خطة تنمية المعلمين واستكمالًا لتدريبات معلمي الصف الخامس الابتدائي، التأكّيد على موجهي مادة اللغة العربية بمتابعة التدريبات التي ستعقد من خلال قاعات الفيديو كونفراس بقاعات الجمهورية، على أن يكون البث من القاعة الرئيسية بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

مواعيد تدريبات معلمي وموجهي اللغة العربية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يتمّ عقد التدريبات لمعلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائي من الفترة 2 يناير ولمدة يومين على أن تنتهي يوم 3 يناير 2023 وذلك خلال الفترة الصباحية وفقا للجدول التالي:-

- يوم الاثنين 2 يناير 2023: من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر ظهرًا تدريب موجهي ومعلمي اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 3 يناير 2023: من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر ظهرا تدريب موجهي ومعلمي مادة اللغة العربية.

وفي سياق منفصل، أكّد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنَّ المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية هو الذراع البحثي للوزارة، ووجه المركز بإمداد الإدارة المركزية لـ تطوير المناهج بنتائج هذه البحوث؛ لأخذها في الاعتبار عند إعداد المناهج والقيام بالتعديلات اللازمة وذلك قبل تعميمها.