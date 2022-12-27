برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الإمارات الأولى عالميا في قطاع التعليم التقني والمهني

احتلت الإمارات المركز الأول عالميًا في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك وفقًا لمؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

7 قطاعات ذات تأثير في إنتاج ونشر المعرفة

ويعتمد مؤشر المعرفة العالمي على قياس معدلات الأداء في 7 قطاعات لها تأثير ملموس في إنتاج ونشر وتطبيق المعرفة، وهي التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والتعليم التقني والمهني، والبحث العلمي والابتكار، والتنمية الاقتصادية، وتقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب البيئات التمكينية الداعمة للمناخ المعرفي، حيث تصدرت الإمارات المرتبة الأولى في التعليم التقني والمهني.

الإمارات تهدف إلى الحفاظ على صدارتها العالمية

وفي هذا الصدد، قال مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إنَّ ذلك يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات في سبيل تحقيق الأفضل لمجتمع دولة الإمارات، وتطوير الكفاءات الوطنية لضمان مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.

وأضاف «الشامسي» أن تقدم بلاده في هذا المؤشر يعود إلى تفوقها في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، الذي يشمل جودة المؤهلات، والتدريب المستمر، وتنمية المهارات، ومعدل الالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي، فضلًا عن نسبة مشاركة الإناث في البرامج المهنية، مشيرًا إلى أنَّ مركز «أبوظبي للتعليم التقني» يحرص على تطبيق كل المعايير العالمية وجديدها، بهدف ضمان الارتقاء المستمر ومواصلة الجهود المبتكرة للحفاظ على الصدارة العالمية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».