رئيس جامعة عين شمس: الإمارات أكبر دولة تستثمر في مصر

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، يرافقه صالح السعدي، نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، مؤتمر «اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية» 50 عامًا من الشراكات الاستراتيجية، والذي عقده مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، في إطار الموسم الثقافي الذي يعقده المركز، تحت رعاية غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور حاتم العبد، مدير المركز.

تشجيع التكامل العربي على كل المستويات

وخلال كلمته، أبدى الدكتور محمود المتيني سعادته بإقامة جامعة عين شمس ومركز بحوث الشرق الأوسط، ضمن الاحتفال بخمسون عاما من الشراكات الاستراتيجية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا متميزا للعلاقات الثنائية بين الدول، وقامت على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة.

وأضاف «المتيني» أن التعاون الاقتصادي يقود قاطرة العلاقات الراسخة؛ إذ أن الإمارات أكبر دولة تستثمر في مصر، مؤكدا أن إقامة هذه الاحتفالية يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وحرص القيادة على تعميق هذه العلاقات القوية المتينة على مستوى الحكومتين والشعبين.

العلاقات المصرية الإماراتية قوية ومتينة منذ الستينات

ورحب رئيس جامعة عين شمش، بصالح السعدي، نائب سفير دولة الإمارات الشقيقة في بلده الثاني مصر، مقدما الشكر لكل أعضاء السفارة الإماراتيه في مصر، شاكرا لهم دعمهم الكبير الذي طالما قدموه للجامعة، مشددا على أن العلاقات المصرية الإماراتية قوية ومتينة منذ الستينات؛ ومترابطة ومثالية خلال كل العصور ومختلف القيادات السياسية حتى اليوم، لافتا إلى أن المساندة بين الدولتين في وقت الشدائد خير دليل على عمق هذه العلاقات.

وأشار الدكتور محمود المتيني إلى التنظيم المبهر لمعرض إكسبو دبي، مقدما تمنياته لدولة الإمارات الشقيقه بتنظيم مبهر آخر لمؤتمر المناخ COP 28، خلفا للتنظيم الرائع الذي قدمته مصر في COP 27

وأكد أن هناك مساحه كبيره لتنمية العلاقات الأكاديمية بين جامعة عين شمس والجامعات المختلفة بدولة الإمارات الشقيقة، وتوسيع قاعدة البناء الأكاديمي بين البلدين.

«السعدي» يعبر عن فخره بالتواجد في جامعة عين شمس

وأبدى صالح السعدي، سعادته وفخره بالتواجد في رحاب جامعة عين شمس، وقدم بالغ الشكر لحسن الضيافة، مؤكدا أن لمصر فضل على العالم العربي والإسلامي وليس الإمارات فقط، مشددا على أن بلده كاملة تسير على نهج الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووصيته التي قال فيها: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم.. إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة».

وتابع: «كما يواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، النهج المصري الثابت والراسخ في تعزيز العلاقات المتميزة والوطيدة مع دولة الإمارات على المستويات كافة، وفي مختلف المجالات».