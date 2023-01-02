وزيرة الثقافة تشهد احتفالية «مافيش مستحيل» بمتحف ‏القوات الجوية‎ ‎

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، احتفالية "مافيش ‏مستحيل"، التي نظمها "متحف القوات الجوية"، بمناسبة اليوم العالمي ‏لأصحاب الهمم، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومدير متحف القوات الجوية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من رجال الفن والإعلام ورجال الدين.

وأعربت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالتواجد وسط أبناءنا من أصحاب ‏العزيمة القوية والمواهب الذهبية.‏وقالت وزيرة الثقافة، إنه لحدث متميز أن نتواجد سويًا في هذا الصرح ‏الهام -متحف القوات الجوية- في صحبة مواهب يُحلقون بنا في سماء ‏من الفن والإبداع، و يمنحوننا طاقة من الأمل في بناء غد مُشرق،

‏وأضافت، لقد حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يُرسي ‏أسس الجمهورية الجديدة، أن يضع ذوي القدرات الخاصة في قمة ‏أولوياته، موجهًا جميع مؤسسات الدولة لتوفير البيئة المناسبة لتمكينهم ‏ودعم مواهبهم وتعزيز قدراتهم‎ ‎‏.‏

وتابعت: حرصت الوزارة على وضع ذوي القدرات الخاصة، كأولوية ‏ضمن استراتيجيتها لبناء الإنسان، في إطار برنامج عمل الحكومة ‏المصرية رؤية مصر 2030 ، وتمكينهم ثقافيًا من خلال ورش العمل، ‏اكتشاف المواهب، تعزيز القدرات، وذلك باشراكهم في العروض ‏الموسيقية والمسرحية وورش الفنون التشكيلية وغيرها من الأنشطة، ‏التي كان من نتاجها تنفيذ نحو 1600 فعالية مختلفة لهم خلال 2022، ‏كما حرصت الوزارة على تخصيص فرق فنية أبطالها من ذوي الهمم، منها فرقة ‏‏"الشمس"، وهي الأولى من نوعها التي تدمج ذوي القدرات الخاصة ‏لتقديم عروض مسرحية، ونجحت في تقديم عروضها داخل وخارج ‏مصر، هذا إلى جانب فرق هيئة قصور الثقافة ومنها فرقة "احنا واحد ‏الاستعراضية"، وفرقة "فنون الاعاقة الاستعراضية"، وفرقة "الرواد للعرائس ‏الماريونيت"،و " النور للمكفوفين"‏‎. ‎

وأضافت وزيرة الثقافة للمرة الأولى هذا العام، تم إطلاق مسابقة "المواهب الذهبية ‏لذوي القدرات الخاصة" في مجال الغناء والموسيقى، والتي تقدم لها ‏‏438 متسابقًا ، وفاز بها 84 موهبة، إضافة إلى إصدارات الوزارة ‏المكتوبة بطريقة "برايل"، والكتب المترجمة لذوي الهمم، ودعم هيئات ‏ومؤسسات المجتمع المدني في الأنشطة الثقافية التي تُقدمها للموهوبين ‏من أبنائنا.‏و دعت وزيرة الثقافة، جميع الموهوبين للانضمام إلى تلك الفرق، ‏والانضمام كذلك لفصول "تنمية المواهب" بدار الأوبرا المصرية، ‏بالقاهرة والإسكندرية وطنطا، وفصول الموهوبين من ذوي الهمم ‏بأكاديمية الفنون، والتي تفتح أبوابها مُرحبة دائمًا بالموهوبين لدعمهم ‏وتنمية مواهبهم، لبناء وطن يسع الجميع ويدعمهم نحو مستقبل أفضل‎. ‎

بدأ الحفل بجولة لوزيرة الثقافة بمتحف القوات الجوية، استمعت خلالها لشرح لمحتويات المتحف ‏من "هبة عاطف أسعد" من ذوي الهمم، إلى جانب ‏تفقد معرض للحرف اليدوية وإبداعات ذوي الهمم، أعقب ذلك حفل فني، ‏بدأ بالسلام الوطني، ثم معزوفات لأوركسترا "النور والأمل"، كما تم ‏عرض فيلم تسجيلي بعنوان "مافيش مستحيل" عن سلاح الطيران ‏المصري، إلى جانب فقرة فنية لفريق "تنمية المواهب" بدار الأوبرا ‏المصرية، قدم خلالها الفريق مجموعة من الأغاني الوطنية.