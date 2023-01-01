وزيرة الثقافة: نسعى لدعم المواهب الشابة.. وفتح الطريق أمام مواهبهم لترى النور
كتب:
إلهام زيدان
09:21 م | الأحد 01 يناير 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح خلال 2023، تحت شعار «2023 عام جديد.. ومسرح جديد»، وذلك بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ومديري الفرق التابعة، وعدد من نجوم الفن وكبار الكتاب والمخرجين والمنتجين ورموز المسرح وذلك بالمسرح القومي في العتبة.
استيعاب المبدعين من الأجيال المختلفة
وقالت وزيرة الثقافة: «اجتمعنا اليوم في أول أيام السنة، لنشهد خطة عمل المسرح المصري صاحب الريادة والتفرد، الذي امتد تأثيره لأجيال متعاقبة، ليكون أبو الفنون هو المًعبر عن روح وفكر وهوية الثقافة المصرية والشعب المصري»، مشيرة إلى أن خطة البيت الفني للمسرح التي تأتي تحت شعار «2023 عام جديد.. ومسرح جديد»، تسعى من خلالها الوزارة لاستيعاب المبدعين من الأجيال المختلفة، ودعم المواهب الشابة الواعدة، وفتح الطريق أمامهم لترى مواهبهم النور.
وأضافت وزيرة الثقافة: «نعمل من خلال تلك الخطة على أن يتسق المنتج الفني مع هوية كل فرقة مسرحية لتشكيل منظومة متكاملة لا تتقاطع في الأهداف، وإنما تتكامل لرفعة المسرح المصري، واستعادة مكانته الرائدة، وإضافة صروح مسرحية جديدة في القاهرة والمحافظات تساهم في إقامة المزيد من ليالي العرض المسرحية، واستيعاب عدد أكبر من الجمهور، ودعم الفرق المسرحية تحقيقًا للعدالة الثقافية التي نضعها كأولوية ضمن استراتيجيتنا الثقافية».
وأشارت إلى أنه لتحقيق هذه الاستراتيجية، سيتم إطلاق العديد من المبادرات الفنية والإبداعية، التي تستهدف التعريف برموزنا أصحاب المسيرة التنويرية.
وزيرة الثقافة تعلن إطلاق مبادرة ولد هنا ومسرح السيرة
وأعلنت وزيرة الثقافة، إطلاق مبادرة ولد هنا، التي تنطلق من خلال مسرح المواجهة والتجوال لتسليط الضوء على القامات والرموز المصرية بمختلف المجالات، الذين ولدوا في أقاليم مصر المختلفة، وتعرض هذه الأعمال المسرحية في قرى مصر ونجوعها لخلق قدوة ومثل عليا للأجيال الجديدة في هذه المناطق العزيزة من أرض الوطن، وإطلاق مبادرة مسرح السيرة، للتعريف بسيرة ومواقف أهم الشخصيات المصرية التي أثرت في تاريخنا العريق، وتركت بصمة واضحة في مسيرة الفكر والثقافة المصرية.