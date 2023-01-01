وزيرة الثقافة: نسعى لدعم المواهب ‏الشابة.. وفتح الطريق أمام مواهبهم لترى النور‎

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المؤتمر ‏الصحفي للإعلان عن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال 2023، تحت شعار «2023 ‏عام جديد.. ومسرح ‏جديد»، وذلك بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون ‏الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ‏ومديري الفرق التابعة، وعدد من نجوم الفن وكبار الكتاب والمخرجين والمنتجين ورموز المسرح وذلك بالمسرح القومي في العتبة.‏‎

استيعاب المبدعين من الأجيال ‏المختلفة‏‎ ‎

‎وقالت وزيرة الثقافة: «اجتمعنا اليوم في أول أيام ‏السنة، لنشهد خطة عمل المسرح المصري صاحب الريادة والتفرد، ‏الذي امتد تأثيره لأجيال متعاقبة، ليكون أبو الفنون هو المًعبر عن ‏روح وفكر وهوية الثقافة المصرية والشعب المصري»، ‏مشيرة إلى أن خطة البيت الفني للمسرح التي تأتي تحت ‏شعار «2023 عام جديد.. ومسرح جديد»، تسعى من خلالها ‏الوزارة لاستيعاب المبدعين من الأجيال المختلفة، ودعم المواهب ‏الشابة الواعدة، وفتح الطريق أمامهم لترى مواهبهم النور‎.‎

وأضافت وزيرة الثقافة: «نعمل من خلال تلك الخطة على أن يتسق المنتج الفني مع ‏هوية كل فرقة مسرحية لتشكيل منظومة متكاملة لا تتقاطع في ‏الأهداف، وإنما تتكامل لرفعة المسرح المصري، واستعادة مكانته ‏الرائدة، وإضافة صروح مسرحية جديدة في القاهرة والمحافظات ‏تساهم في إقامة المزيد من ليالي العرض المسرحية، واستيعاب عدد ‏أكبر من الجمهور، ودعم الفرق المسرحية تحقيقًا للعدالة الثقافية ‏التي نضعها كأولوية ضمن استراتيجيتنا الثقافية».

‎ ‎وأشارت إلى أنه لتحقيق هذه الاستراتيجية، سيتم إطلاق العديد من ‏المبادرات الفنية والإبداعية، التي تستهدف التعريف برموزنا ‏أصحاب المسيرة التنويرية. ‎

وزيرة الثقافة تعلن إطلاق مبادرة ولد هنا ومسرح السيرة

وأعلنت وزيرة الثقافة، إطلاق مبادرة ولد هنا، التي تنطلق ‏من خلال مسرح المواجهة والتجوال لتسليط الضوء على ‏القامات والرموز المصرية بمختلف المجالات، الذين ولدوا في ‏أقاليم مصر المختلفة، وتعرض هذه الأعمال المسرحية في قرى ‏مصر ونجوعها لخلق قدوة ومثل عليا للأجيال الجديدة في هذه المناطق ‏العزيزة من أرض الوطن، وإطلاق مبادرة مسرح السيرة، ‏للتعريف بسيرة ومواقف أهم الشخصيات المصرية التي أثرت في ‏تاريخنا العريق، وتركت بصمة واضحة في مسيرة الفكر والثقافة ‏المصرية‎.‎