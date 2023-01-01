وزيرة الثقافة توجه بتذليل جميع العقبات ‏للانتهاء ‏من مشروع تطوير متحف الجزيرة للفنون

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعمال تطوير ‏ورفع ‏كفاءة متحفي الجزيرة للفنون والفن الحديث، بساحة ‏دار الأوبرا المصرية، ‏بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع ‏الفنون التشكيلية، ‏وممثلي الشركة المسؤولة عن أعمال تطوير ورفع كفاءة المتحفين.‏

وخلال الجولة، اطلعت وزيرة الثقافة، على خطة سير مشروع ‏تطوير متحف الجزيرة للفنون، والرؤية ‏المقترحة لسيناريو ‏العرض المتحفي، وكذلك مقترح استغلال ‏الفراغات أمام المتحف، بما ‏يتناسب مع المكان وطابعه المعماري ‏المميز، كما تفقدت عددًا من ‏المخازن، وقسم الترميم، وسينما ‏الحضارة، ومتابعة ما يتم في المرحلة الأخيرة من عملية تطوير ‏ورفع كفاءة متحف الفن الحديث و‏سيناريو العرض المتحفي والمخازن.

جرد مخازن الفنون التشكيلية بشكل دوري

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بتذليل جميع العقبات ‏للانتهاء ‏من مشروع تطوير متحف الجزيرة للفنون، حتى يجري ‏افتتاحه في ‏الوقت المحدد له لتعود إحدى منارات الفن التشكيلي في ‏العالم إلى ‏الحياة مرة أخرى، بعد توقف دام أكثر من 30 عامًا، كما ‏وجهت ‏بضرورة تدريب أجيال أخرى من المُرممين بقطاع الفنون التشكيلية على ‏أيدي ‏المُتخصصين حفاظا على ما تزخر به متاحفنا ‏من ‏كنوز إبداعية لا تُقدر بثمن.

وشددت على ضرورة الانتهاء من ‏تطوير ‏مخازن الأعمال الفنية بالقطاع لاستيعاب هذا الكم الهائل من ‏الأعمال ‏وكذلك حفظها بالطرق العلمية السليمة، وجرد جميع المخازن بشكل دوري وعمل توثيق رقمي لجميع مقتنياتها، وإنشاء ‏مخازن إضافية لاستيعاب جميع أعمال الفنانين التي يمتلكها القطاع.‏