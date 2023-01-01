وزيرة الثقافة توجه بتذليل جميع العقبات للانتهاء من مشروع تطوير متحف الجزيرة للفنون
كتب:
إلهام زيدان
04:53 م | الأحد 01 يناير 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعمال تطوير ورفع كفاءة متحفي الجزيرة للفنون والفن الحديث، بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وممثلي الشركة المسؤولة عن أعمال تطوير ورفع كفاءة المتحفين.
وخلال الجولة، اطلعت وزيرة الثقافة، على خطة سير مشروع تطوير متحف الجزيرة للفنون، والرؤية المقترحة لسيناريو العرض المتحفي، وكذلك مقترح استغلال الفراغات أمام المتحف، بما يتناسب مع المكان وطابعه المعماري المميز، كما تفقدت عددًا من المخازن، وقسم الترميم، وسينما الحضارة، ومتابعة ما يتم في المرحلة الأخيرة من عملية تطوير ورفع كفاءة متحف الفن الحديث وسيناريو العرض المتحفي والمخازن.
جرد مخازن الفنون التشكيلية بشكل دوري
ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بتذليل جميع العقبات للانتهاء من مشروع تطوير متحف الجزيرة للفنون، حتى يجري افتتاحه في الوقت المحدد له لتعود إحدى منارات الفن التشكيلي في العالم إلى الحياة مرة أخرى، بعد توقف دام أكثر من 30 عامًا، كما وجهت بضرورة تدريب أجيال أخرى من المُرممين بقطاع الفنون التشكيلية على أيدي المُتخصصين حفاظا على ما تزخر به متاحفنا من كنوز إبداعية لا تُقدر بثمن.
وشددت على ضرورة الانتهاء من تطوير مخازن الأعمال الفنية بالقطاع لاستيعاب هذا الكم الهائل من الأعمال وكذلك حفظها بالطرق العلمية السليمة، وجرد جميع المخازن بشكل دوري وعمل توثيق رقمي لجميع مقتنياتها، وإنشاء مخازن إضافية لاستيعاب جميع أعمال الفنانين التي يمتلكها القطاع.