كبير الأثريين يكشف تفاصيل «التابوت الأخضر» بعد استرداده من أمريكا

أعلنت مصر، استلام تابوت أثري بعد استرداده من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعود إلى العصر المتأخر لكاهن يدعي «عنخ إن ماعت»، وهو تابوت مصنوع من الخشب، ورأس التابوت ملون باللون الأخضر دلالة على المعبود أوزوريس رمز البحث والخلود، وفقًا لما قاله الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار.

طول غظاء التابوت

وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن التابوت تم اكتشافه في مدينة الكوم الأحمر بأسوان لأحد كبار الكهنة، لافتًا إلى أن يبلغ طول غطاء التابوت إلى 3 أمتار وعليه زخارف من الذهب ومكتوب عليه بعض الكتابات الدينية.

مصر حريصة على استرداد آثارها

وتابع «شاكر»، أن التابوت يكشف لنا مكانة وأهمية الكاهن وأنه رجل من كبار الدولة، مشيرًا إلى أن وضع زخارف من الذهب يدل على مكانة المتوفي ونوه على أهمية هذا التابوت وأن مصر حريصة على استرداد آثارها الموجودة خارج البلاد.