«الخارجية»: جهود مكثفة لملاحقة أي عمليات للاتجار في الآثار المصرية

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تولي عظيم الاهتمام باستعادة كافة الآثار المصرية التي تم تهريبها للخارج، خصوصا وأنها لها سبقا بالحفاظ على التراث العالمي، فالآثار المصرية ما هي إلا جزءا من المنظومة الأوسع للإرث الثقافي والحضاري للبشرية، مما يحتم على الجميع تكثيف التعاون للحفاظ عليه.

ملاحقة عمليات للاتجار بالآثار

وأضافت الوزارة: «نؤكد على التوجيهات الدائمة الصادرة لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لإيلاء أكبر قدر من الاهتمام بهذا الملف، ومتابعة وملاحقة أي عمليات للاتجار بالآثار المصرية المهربة، والتعاون الوثيق مع وزارة السياحة المصرية ومكتب المستشار النائب العام ووزارة الداخلية، فتلك الجهود التي تؤتي ثمارها بوتيرة سريعة تزيد من عزيمتنا وإصرارنا لاستعادة الآثار المهربة للخارج».

جدير بالذكر، أنه يعقد حاليًا مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية المصرية؛ للإعلان عن تسلم مصر التابوت الأخضر بعد استعادته من الولايات المتحدة الأمريكية.