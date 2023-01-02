إصابة شخص في مشاجرة على الميراث مع ابن عمه في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله، أقرّ بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجل عمه، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين»، لخلافات عائلية بينهما، بسبب ميراث على إحدى الشقق بمحل سكنهما، نتج عنها إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة المشار إليها، وبمواجهته أيد ما سبق.