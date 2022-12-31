ضبط 3 أشخاص في مشاجرة بحوزتهم أسلحة نارية بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة (طرف أول "أحد الأشخاص" مقيم بدائرة القسم ، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) – (طرف ثان "شخصين" بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة").

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم حال تواجدهم داخل المصنع محل عملهم ، وقاموا بحيازة الأسلحة المضبوطة بقصد التشاجر بها ، بمواجهتهم إعترفوا بما سبق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.