إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين أسرتين من عائلة واحدة، بعزبة حميدة التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، بسبب خلافات سابقة بينهما، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ، بنشوب مشاجرة بين أسرتين من عائلة واحدة، بسبب خلافات سابقة بينهم، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

اصابة 3 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلي محل الواقعة، وجري فرض كاردون امني، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين أسرتي أولاد مصلحي وأولاد فاروق من عائلة حميدة ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بإصابات مختلفة ومتفرقة، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

كما جرى ضبط عدد من أطراف المشاجرة، واقتيادهم إلي ديوان عام مركز شرطة السنطة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على الأسباب والملابسات.

الرأي القانوني

ومن جانبها، قالت المحامية والخبيره القانونية أسماء زيان، أنه طبقا لنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن لمدة 3 إلى 5 سنوات كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة.