ضبط شخص انتحل صفة مدير شركة واستولى على أموال العملاء في عين شمس
كتب:
محمد بركات
12:32 م | الإثنين 02 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية
كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطن) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.