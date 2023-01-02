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ضبط شخص انتحل صفة مدير شركة واستولى على أموال العملاء في عين شمس

كتب:

محمد بركات 
12:32 م | الإثنين 02 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

كشفت الاجهزة الامنية  ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطن) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة . 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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