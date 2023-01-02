ضبط شخص انتحل صفة مدير شركة واستولى على أموال العملاء في عين شمس

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطن) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.