ضبط عامل بحوزته 21 طربة حشيش بالأقصر

تمكنت مباحث مركز شرطة البياضية بالأقصر، برئاسة مختار البتيتي، رئيس مباحث المركز، من ضبط عامل بحوزته «21 طربة حشيش، و110 شريط تامول، ومبلغ 50 ألف جنيه» بنجع العمدة بمركز الطود جنوب الأقصر.

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بتمكن الرائد مختار البتيتي، رئيس مباحث مركز شرطة البياضية على رأس قوة أمنية من ضبط عامل يدعى مصطفى. ا. ا.، 35 عاما، وبحوزته «21 طربة من مخدر الحشيش، و110 شريط من مخدر التامول، ومبلغ 50 الف جنيه وفرد خرطوش روسي»، وجرى ضبط المتهم.

وتولى وكيل النائب العام، مصطفى أشرف، لتولي التحقيقات في القضية رقم 3256 لسنة 2022، حيث أمر بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وأوضح ابوالحسن حافظ عبدالحكيم، المحامي، أن العقوبة المتوقعة للمتهم، تبلغ من 3 إلى 5 سنوات، بحسب مواد الاتجار بالمخدرات في قانون العقوبات.