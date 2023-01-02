ضبط 23 طنا و400 كيلو أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكن رجال مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط كميات من الأرز الشعير لدى مزارعين بمراكز المحافظة، لححبها عن التوريد، وبيعها في السوق السوداء بعيداً عن منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بغرض تحقيق أرباح.

ضبط 23 طنا و400 كيلو أرز شعير لدى مزارعين بغرض حجبها عن التوريد

وتمكنت حملات موسعة من رجال مباحث التموين بإشراف المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 23 طنا و400 كيلو أرز شعير لدى مزارعين بمراكز «بيلا، الحامول، والرياض»، بغرض حجبها عن التوريد، وبيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ علي المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة المختصة التحقيق.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير المهرب في السوق السوداء.

جدير بالذكر، أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر 2022، حيث تم تجهيز 21 موقعاً بالمدن والقرى بمراكز ومدن المحافظة، لاستقبال محصول الأرز الجديد للعام المنصرم.

زراعة 224 ألف فدان أرز

وبلغت المساحة المنزرعة من الأرز لعام 2022 في كفر الشيخ 244 ألف فدان، والمتوقع توريد 244 ألف طن، عن كل فدان طن، وذلك في ظل متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.