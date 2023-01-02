«أمن الغربية» ينجح في ضبط لص الإنترلوك بكفر الزيات.. ومحام يكشف العقوبة

تمكنت وحدة مباحث شرطة مركز كفر الزيات، من ضبط سائق توك توك، بعد استيلائه على كمية من الإنترلوك المخصص لأعمال التجميل، الذي يقوم بها مجلس مدينة كفر الزيات، بعد أن رصدته كاميرات المراقبة، وحرر محضر بالواقعة.

تشكيل فريق بحث

وكان اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، وجه بتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد احمد شيحه رئيس مباحث كفر الزيات، لسرعة ضبط المتهم وبتكثيف الجهود وفحص بعض الصور والفيديوهات، تمكنت مباحث مركز شرطة كفرالزيات من التوصل إلى هويته وتبين أنه يدعى «عصام .ع» ويبلغ من العمر 37 عاما، سائق توكتوك ومقيم بإحدى قرى مركز كفر الزيات.

وبتقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان مركز شرطة كفر الزيات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق.

الرأي القانوني

قال محمد طارق العريان المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 318 من قانون العقوبات، نصت على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وإذا اقترنت بظرف من ظروف المشدد يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات، كما هو منصوص عليه في المادة رقم 317.