غادة البهنساوي: أطلقنا 13 مبادرة ضمن «حياة كريمة» وجهزنا 800 عروسة

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إن «حياة كريمة» تستهدف بناء الإنسان إلى جانب البنية التحتية، وهدفها الأسمى رسم البسمة على وجوة الأسر.

وأضاف رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة: «أطلقنا عددًا من المبادرات بالتوازي مع حياة كريمة بلغ عددها 13 مبادرة، منها مبادرة يدوم الفرح، ولولا أن المؤسسة لمست فرحة المواطن أثناء الجولات الميدانية لما تمكنا من تحقيق تلك النجاحات، إذ يقوم فرق المتطوعين برصد مطالب الأسر للعمل على تحقيقها، ونجاح المبادرة يكمن في مصداقيتها وتمكنها من تحقيق الحياة الكريمة للمواطن بشتى صورها».

تجهيز العرائس

وأكدت «البهنساوي»، لـ«الوطن»، أن مبادرة يدوم الفرح تستهدف تجهيز العرائس اليتيمات في كافة محافظات الجمهورية، وتتم تباعا كل محافظة على حدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ونجحت المبادرة في تجهيز 800 عروسة، في 7 محافظات، ونستهدف الوصول لعدد أكبر خلال الفترة القادمة، ويشمل تجهيز العروسة الأجهزة الكهربائية الأساسية، وشنطة بها متطلبات العروس، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبة للمقبلين على الزواج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأزهر، والكنيسة، للتوعية بالحياة الأسرية وكيفية إدارتها.

مؤسسة حياة كريمة

وأشارت إلى أن مؤسسة حياة كريمة نفذت ما يقرب من 13 مبادرة منذ انطلاقها، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية من الناحية الإنسانية، في كافة قرى حياة كريمة، وهي رد الجميل، التصالح حياة، وصل الخير والتي أطلقت على 4 مراحل ، قطار الخير، حماية، ابدأ حياة، راجعين نتعلم، التعليم حياة، بالوعي مصر تتغير، ويدوم الفرح.