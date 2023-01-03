أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في الأسواق.. الكيلو بـ46 جنيها

شهدت كل مشتقات الدواجن، اليوم، استقرارا ملحوظا في الأسواق المختلفة، حيث استقرت أسعار الفراخ البيضاء لليوم الثالث على التوالي منذ بداية العام الميلادي الجديد 2023.

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة، تستعرض خلال التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء اليوم 3 يناير في الأسواق المصرية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

اليوم استقر سعر الدواجن البيضاء اليوم بين 46 - 51 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر الشيش البانيه اليوم بين 110 و120 جنيهًا، سعر الهياكل اليوم بين 25 و30 جنيهًا، سعر الشاورما الدجاج اليوم بين 120 جنيها إلى 125 جنيهًا، سجل سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 48 جنيهًا.

وتراوح سعر الدبابيس اليوم بين 65 و70 جنيهًا، سجل سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 42 جنيهًا، تراوح سعر الأوراك الكيلو اليوم بين 51-55 جنيهًا للكيلو، تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 110 و115 جنيها.

وعن سعر الكيلو من البانيه اليوم تراوح بين 100 و120 جنيها، تراوح سعر الأجنحة اليوم بين 32 و35 جنيهًا للكيلو، تراوح سعر صدور بالعظم بين 80 و85 جنيهًا، تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم الثلاثاء بين 70 و82 جنيهًا، وسجل سعر الفرخة وزن 2 كيلو نحو 90-95 جنيهًا.

الدواجن الحية في المزارع اليوم

تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم بين 58-62 جنيها، وتراوح سعر البط اليوم بين 70-75 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، نحو 43 جنيها، وتصل للمستهلك بين 47 و48 جنيها.