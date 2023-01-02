مدير الإشارة يبحث استفادة «التضامن» من الشبكة الموحدة للطوارئ

التقى اللواء أركان حرب بكر البيومي، مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للاستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في دعم استراتيجية رقمنة الدولة والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030.

تضمن الاجتماع استعراض إمكانيات الشبكة الوطنية المُوحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي توفر جميع الاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح كافة الجهات الإدارية بالدولة.

وأشار مدير الإشارة إلى أهمية التنسيق مع كل الجهات المعنية لتأمين البنية التحتية المعلوماتية، واستكمال خدمات وإمكانيات الشبكة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة.

من جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بهذا المشروع القومي الذي يحفظ خصوصية بيانات الدولة ولاسيما الخدمات المتعددة للوزارة، والذي يهدف لبناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية.

حضر الاجتماع اللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، وعدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي.