نشأت الديهي: الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ هتخلي الدولة تقدر تتابع أي مشكلة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن افتتاح مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، قد لا يهم المواطن بصورة كبيرة ، «ما تم افتتاحه اليوم يعود على المواطن المصري الذي يتعرض لحادث سواء حادث طريق أو حريق، أي مشكلة في أي مكان هيلاقي المواطن حد يسمعه، ويغيثه، البلاغ هيتصور، والدولة هتكون شايفة كل حاجة».

الدولة افتتحت الكثير من المشروعات خلال الفترة الأخيرة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الاثنين، أن الدولة افتتحت الكثير من المشروعات خلال الفترة الأخيرة سواء مشروع الرمال السوداء او مشروع «أبدأ» الذي يضم 74 مصنعًا لتوفير بدائل للمنتجات المستورة، خلاف افتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

الجمهورية الجديد ليست مجرد لافتة

ولفت إلى أن الجمهورية الجديد ليست مجرد لافتة، ولكنها عبارة عن إنشاءات ومبانٍ وزراعة وصناعة، ورقمنة للدولة، وتوفير إنترنت واتصالات أسرع، خلاف الطرق والكباري، مشيرًا إلى أن مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة هو الأحدث والأكبر في الشرق الأوسط أجمع، مضيفا أن مشروعات الدولة في كل مكان.

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «بقول لكل مواطن افتح النافذة وانظر حولك، أكيد هتلاقي مشروع جديد، أو انزل الشارع ولو ملقيتش مشروع يبقى أنا غلطان، المشروعات في كل ربوع مصر، بطن مصر مفتوحة، وشغالين في كافة المجالات».