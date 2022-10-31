قصواء الخلالي: الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ نقلة تاريخية تليق بنا

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، تعتبر نقلة تاريخية وإنجازا حضاريا كبيرا لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ.

جودة التعامل مع الأزمات الطارئة

وأضافت الخلالي، خلال تقديم برنامجها «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «الشبكة تعتبر منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، وتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، الموضوع يتضمن تفاصيل مهمة كثيرة».

وتابعت أن كل شيء معلوماتي أو رقمي موجود بالشبكة، بالإضافة إلى الإنذارات والاستغاثات من خلال الاتصال على 112 أو توجيه استغاثة رسمية، كل ذلك يصب في المركز الرئيسي للشبكة أي أن هناك أذرع ممتدة إلكترونية مرقمنة محوكمة في جميع أنحاء الجمهورية.

المركز الرئيسي يتعامل مع الشكاوى وكأنها حالة طوارئ

وأردف: «المركز الرئيسي يتعامل مع الشكاوى وكأنها حالة طوارئ، وذلك بشكل ممنهج ومنظم ودقيق أي أن البيانات والمعلومات مترابطة ومتشابكة ويصعب اختراقها، إذ جرى العمل على المشروع لسنوات طويلة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سُدة الحكم، وبدأ التطبيق في عام 2020، والافتتاح كان اليوم، وخلال 4 أشهر سيكون لدينا عمل متكامل تماما، ومنظومة تليق بمصر والمصريين».

وشددت على أن هذه المنظومة تكفل المزيد من الأمان والحماية والاستقرار للدولة والحفاظ على مقدراتها، وخصوصية معلومات وبيانات مصر.