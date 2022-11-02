«عوض تاج الدين»: الشبكة الوطنية للطوارئ تضمن التعامل مع المريض بسرعة شديدة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنّ الروبوتات الذكية ستدخل مجال التعقيم ومكافحة العدوى، وجزء كبير من خدمات المرضى، حيث يعمل الروبوت بناءً على تكليف، وكل حدث طبي له سيناريو معين للتعامل معه بالشكل الأمثل، سواء كان حدثًا فرديًا أو جماعيًا أو حدثًا أثّر على مجموعة ضخمة.

أهمية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وتحدث مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد عن أهمية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، موضحًا: «لا أبالغ عندما أقول إن الثانية تفرق سواء حالة حادة مرضية أو حادث أو إصابة، ففي موقع الحادث يشخص الخبراء والأطباء الحالات الموجودة سواء كانت طبية أو جراحية ويتم النقل الإلكتروني إلى مركز التتبع أو المراقبة بتفاصيل الحالة والموقع من أجل تحديد مكان النقل على وجه الدقة بما يستلزم التعامل مع الحالة».

شبكة الإسعاف تنقل المريض إلى الأماكن الشاغرة

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، «هذه الشبكة تتعامل مع الحالات بسرعة شديدة ولا تضيع وقت المريض، حيث يتم الاتفاق على كل التفاصيل من أجل علاج المريض بسرعة، وهناك حالات مثل الجلطة أو نزيف المخ وهو ما يحتاج إلى تدخل سريع بمركز تخصصي، كما أن شبكة الإسعاف تنقل المريض إلى الأماكن الشاغرة التي يمكنها علاج حالته، مثل الأماكن التي تضم رعايات مركزة متخصصة».