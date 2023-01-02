قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الفعاليات المميزة خلال شهر ديسمبر

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع تدريب عملي مشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي الجيزة ومطروح بكافة أجهزتهما التنفيذية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات

وبدأ التدريب المشترك بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار ثم عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعادتهما بما لديهما من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فـــرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها في ظل الظروف الراهنة وما تم من أزمات ببعض المحافظات التي حدثت خلال المرحلة السابقة بما يهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والمحافظات المجاورة وطبقا للتنسيقات.

كما تمّ المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين وتنفيذ طابور سير للمعدات، المركبات لمسافه 10 كم ومعسكر إيواء عاجل، ومستشفى العزل الميداني للتأكّد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.

وتمّ تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجـدة هـدف حيوي داخل المحافظات والمؤمن بعناصر الحراسات المشددة لتأكّيد مدى جاهزيتها في مجابهة المواقف الطارئة بالاشتراك مع عناصر الحماية المدنية والإسعاف، وفي نهاية المشاريع السابقة تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والهيئات وطلبة الجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة، بإجمالي 62 زيارة إلى قيادة قوات الصاعقة وقاعدة 3 يوليو البحرية وكلية الدفاع الجوي وكلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية ومركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية ومتحف القوات الجوية، ومجمع الإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم.