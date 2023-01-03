حبس المتهم بالنصب على 12 مواطنا بعين شمس.. محامٍ يوضح العقوبة المتوقعة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب على المواطنين بعين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات حيث ادعى قدرته على إنشاء مشروع وهمي في مجال تجارة وتغليف العقاقير وامتلاكهم نسبة من الأرباح، ووجهت إليه تهمة النصب والاحتيال وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وصول بلاغ لقسم شرطة عين شمس من 12 مواطنا بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليهم بزعم إنشاء مشروع وهمي لامتلاكهم نسبة من الأرباح المالية إلا أنه لم يرد المبلغ أو يدفع النسبة المتفق عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أثبت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم، وتبين أنه مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات للأدوية والعقاقير قام بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

حول العقوبة المتوقعة للمتهم، عقب المحامي سمير عبد العظيم على عقوبة النصب والاحتيال، بأنه وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف عبدالعظيم لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».اقرأ المزيد: