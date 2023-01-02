ضبط 240 طن أعلاف مجهولة المصدر في 3 مصانع بالقليوبية والبحيرة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القليوبية، البحيرة".

أسفرت جهودها فى مجالى حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة - المواد الغذائية" عن ضبط (3 شركات - 3 مصانع "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (241 طن مواد خام لأعلاف حيوانية ومجهولة المصدر – 20 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية ومجهولة المصدر- 15طن مواد خام لأسمدة زراعية ومجهولة المصدر – 12,8 طن مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.