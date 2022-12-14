اعترافات عصابة تزوير المستندات في القاهرة وجنوب سيناء

استمعت النيابة العامة إلى أقوال 3 متهمين، بتهمة تزوير محررات رسمية في القاهرة وجنوب سيناء؛ لتكوينهم تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية والنصب علي المواطنين، واعترف أحد المتهمين «كنا بنزور الورق مقابل مبلغ مالي أو عقارات سكنية ملك للناس اللي بنزورلها الورق».

وتابع أحد المتهمين اعترافاته: «فعلا خدنا منه 3 عقارات سكنية مقابل الورق بتاع التسكين لأن إحنا كنا بنعمله نسخة من الورق الرسمي ميختلش أصلا».

تفاصيل البلاغ

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم علي ورق ممتلكات لاحد المواطنين الذين تقدموا للشكوى وهاتف محمول يحتوى علي دلائل على نشاطهم الإجرامي، وتبين أن لهم سوابق جنائية حيث حدهم محبوس حاليًا على ذمة قضية تزوير، وآخر مطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا "هارب خارج البلاد وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة التزوير في أوراق رسمية وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة.

وأشار عبد العظيم، لـ«الوطن»، إلى أنّ المادة 211 نصت على: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا في تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».