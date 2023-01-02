حبس المتهم بالاتجار في الحشيش بالإسكندرية 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالاتجار بـ150 طربة حشيش بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت إليه تهمة الاتجار بالمواد المخدرة وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة.

بالفحص والتحريات تبين أنه عاطل له معلومات جنائية سابة وتم ضبطه وبحوزته عدد 150 طربة لمخدر الحشيش تزن 15 كيلوجراما – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ600 ألف جنيه تقريباً.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

حول الموقف القانوني المتوقع للمتهم، يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أنَّ قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.