اعترافات المتهم بالاتجار في الحشيش بشبين القناطر.. وقانوني يوضح العقوبة

«كنت هبيعهم للناس بتوعي عشان أكسب فيهم، والسلاح اللي كان معايا عشان أدافع بيه عن نفسي».. هكذا أدلى المتهم بحيازة كمية من الهيروين والحشيش في شبين القناطر بمحافظة القليوبية بأقواله أمام جهات التحقيق، والتي نسبت إليه تهمة الاتجار بالمخدرات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الطب الشرعي، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

اعتراف المتهم

وتابع المتهم «أ ع أ»، وشهرته «فرج»، 32 سنة، اعترافاته، قائلا «بيقولولي يا فرج في المنطقة، وأكتر واحد بيثقوا فيه لما بيطلبوا حاجة مني عشان بعرف أجيب حاجة نضيفة، والفلوس اللي كانت معايا دي من كمية بعتها قبل ما يتقبض عليا».

وتلقى مركز شرطة شبين القناطرمعلومات بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي، من خلال الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن المتهم يدعى «أ ع أ»، وشهرته «فرج»، 32 سنة، عاطل، وسبق اتهامه في 3 قضايا، وبحوزته حوالي 1 كيلو جرام من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري «فرد خرطوش»، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وميزان حساس.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة التجارة غير المشروعة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والميزان لتجزئة المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول الموقف القانوني المتوقع للمتهم، يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أنَّ قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.