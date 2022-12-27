حبس المتهم بحيازة 21 كيلو جراما من مخدر الحشيش بمطروح 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية الاتجار بالمخدرات في مطروح 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد خضوعه لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم الموجهة إليه كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة سيدي براني في مطروح وكان بحوزته 84 طربة حشيش للاتجار بها، وتوزيعها على عملائه حيث اعترف قائلا: «كنت هبيعهم لناس كبيرة ياخدوا جزء من الكمية اللي معايا، والباقي أوزعه على الناس اللي يعرفوني وأكسب أكتر من الناحيتين».

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لقسم شرطة سيدي براني بوجود أحد الأشخاص مقيم بذات المنطقة يقوم بالاتجار والترويج للمواد المخدرة.

بالفحص والتحريات تم ضبط المتهم بمسكنه وبحوزتة 84 طربة حشيش ومبلغ مالي حصيلة نشاطة الإجرامي، وهو الاتجار بالمواد المخدرة وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

عقب تقنين الاجراءات تبين أن المضبوطات تزن 21 كيلو جراما وبلغت قيمتها مليون و250 ألف جنيه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار وتحقيق الأرباح غير المشروعة، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول العقوبة المنتظرة للمتهم وقد تكون الاتجار بالمواد المخدرة يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أنَّ قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.