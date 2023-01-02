ضبط 9 قضايا تموينية لتجارة السلع في حملة على الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية ، وجرى ضبط مخازن لتجارة السلع بالسوق السوداء وشن حملات بكافة المحافظات.

ضبط 9 قضايا لتجارة السلع الغذائية بالسوق السوداء

وجاءت تفاصيل القضايا، كالتالي:

- ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة القليوبية، لتصرفه في كمية قدرها (2,95 طن دقيق بلدي مدعم) للاتجار بها في السوق السوداء، مستوليًا على الدعم المقرر لها.

- ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها (2 طن أرز أبيض عيني - 2,4 طن "مكرونة ")، بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بمحافظة بني سويف، لتخزينه كمية قدرها (2 طن أرز أبيض "عيني") بدون مستندات، لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية، لتخزينه كمية قدرها (3 طن أرز أبيض " عينى") بدون مستندات، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط خمس مديرين مسؤولين عن محطات لتموين السيارات بمحافظة دمياط، لتجميعهم كمية قدرها (297724 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين" مستندي - عيني)، للاتجار بها في السوق السوداء مستوليين على الدعم المقرر.

- ضبط مديرين مسؤولين عن محطتين لتموين السيارات بمحافظة السويس، لتجميعهما كمية قدرها (238800 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين" عيني)، للاتجار بها في السوق السوداء، مستوليان على الدعم المقرر.

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 30 قضية، بمضبوطات بلغت (205,451 طن أرز شعير "مستندي – عيني").

- ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (3,6 طن "دواجن مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 13 قضية في مجال رصد وحجب السجائر

- ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (3,1 طن "سمك مجمد") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (20 طن سكر حر - ملح طعام) معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيًا "مجهولة المصدر"، عن ضبط 13 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (22182 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.