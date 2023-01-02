ضبط 1275 قضية تموينية متنوعة.. بينها حجب سلع غذائية

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، للتصدي لمختلف الجرائم التموينية، تواصل الوزارة حملاتها لضبط السلع الغذائية والقضايا التموينية بالأسواق.

ضبط 1275 قضية تموينية متنوعة

وتمكنت الوزارة من ضبط 1275 قضية تموينية متنوعة جاءت تفاصيلها كالتالي:

- ضبط قضيتين حجب «أرز أبيض» بمضبوطات بلغت «4 أطنان أرز أبيض».

- 44 قضية بيع أرز أبيض بأزيد من الأسعار، بمضبوطات بلغت 11,758 طن أرز أبيض.

- 6 قضايا حجب أرز شعير، بمضبوطات بلغت «113,685 طن أرز شعير».

- 24 قضية عدم توريد أرز شعير، بمضبوطات بلغت «91,766 طن أرز شعير».

- قضية غش أعلاف «غير صالحة للاستخدام»، بمضبوطات بلغت «1,200 طن أعلاف حيوانية

- 3 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية، بمضبوطات بلغت «طن دقيق أبيض "عيني" - 5,350 طن (مكرونة – سكر –ملح طعام) – 1501 عبوات عصائر - شعرية- جبن».

- 427 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت «10,263 طن دقيق أبيض – 4,130 طن "مكرونة - سكر" - 3554 عبوة سجائر».

ضبط 518 قضية في مجال مخالفات المخابز

- 12 قضية دقيق بلدي مدعم "مستندي – عيني".

- 44 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن.

- 158 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- 304 قضايا متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت (6,550 طن دقيق بلدي مدعم – 200 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم ).

- 14 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات، أبرزها (2 طن سكر تمويني – 950 كيلو جرام أسمدة مدعمة – 411964 لتر مواد بترولية - 125000 لتر مواد بترولية، بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالي (251,902 طن )، أبرزها (6,550 طن دقيق بلدي مدعم "مستندي " - 200 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم - 11,263 طن دقيق أبيض – 15,758 طن أرز أبيض - 113,685 طن أرز شعير – 91,766 طن أرز شعير - 9,480 طن "مكرونة – سكر - ملح طعام" - 2 طن سكر تمويني – 1501 عبوات "عصائر - شعرية - جبن" - 411964 لتر مواد بترولية - 125000 لتر مواد بترولية – 3554 عبوة سجائر – 1,200 طن أعلاف حيوانية – 950 كيلو جرام أسمدة مدعمة).