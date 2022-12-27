«الداخلية»: تضبط 2062 قضية تموينية في حملة لضبط الأسواق

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتتمكن من ضبط (2062) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية ، وبيع بأزيد من السعر والإستيلاء على السلع المدعومة، من بينها :-

ضبط 4 قضايا حجب "أرز أبيض"

ضبط (4) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (7,100 طن أرز أبيض "عينى")، (33) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (17,967 طن أرز أبيض "عينى")، (8) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (70,085 طن أرز شعير "عينى")، (55) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (163,384 طن أرز شعير "مستندى") ، (2) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (16 طن أعلاف حيوانية "عينى")

ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (12 طن "مكرونة - سكر حر") بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (2,650 طن "مكرونة - سكر حر - زيت طعام") بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مخزن لبيع مواد الأدوية) بمحافظة القليوبية، لقيامه بالإعلان والترويح على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن بيع أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة وغير صرح بتداولها .. وبحوزته كمية قدرها (1500000 قرص أدوية خاصة بعلاج بعض الأمراض) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (51) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (5344 عبوة "سجائر" ، 100 قطعة "سيجار" مختلفة الأنواع).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.