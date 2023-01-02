«إعلام النواب» تناقش طلبي إحاطة حول توقف أعمال التنقيب عن الآثار بالبحيرة

تجتمع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائبة درية شرف الدين؛ لمناقشة ما جاء في طلبي الإحاطة اللذين تم تقديمهما، الأول من قبل النائب بلال النحال حول توقف أعمال البحث والتنقيب بتل آثار سيدى عطية في مركز المحمودية بالبحيرة، والثاني للنائب محمد عبد السلام حجازي حول إنهاء إجراءات قرار إزالة البيوت الموجودة على أرض الآثار داخل قرية صعيف في مركز إيتاي البارود داخل بمحافظة البحيرة، وتسليم هذه الأرض للوحدة المحلية.

طلبات إحاطة لوقف أعمال البحث والتنقيب عن الآثار

وكانت لجنة الإعلام بـ مجلس النواب استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للاستماع لبيان من بشأن خطة الوزارة في المرحلة المقبلة، وخلال العام الجديد 2023.

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه إيمانًا من اللجنة بأهمية الثقافة في الارتقاء بوعي المواطنين فقد حظيت الموضوعات المتعلقة بقطاع الثقافة وعلى مدار أكثر من عامين بنصيب وافر من المناقشات سواء فيما يخص تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة ودعمها في نشر الوعي الثقافي بتكثيف الفاعليات الثقافية، مع التوصية بالإسراع في توفير الاعتمادات المالية الخاصة بإحلال وتجديد بعض قصور الثقافة، وكذا الانتهاء من تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بالمواقع الثقافية وترتيب أولويات ومدة زمنية للانتهاء من هذه المشروعات.