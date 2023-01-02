إزاي تحافظ على بطارية السيارة خلال الطقس البارد والحر الشديد؟

بطارية السيارة واحدة من القطع المهمة التي تتطلب اهتماما خاصا من قبل قائدي المركبات حتى لا تتعرض للتلف بشكل سريع، وتحديدا خلال موجات الطقس الحادة كارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي إجراءات حماية بطارية السيارة خلال موجات الطقس الحادة.

حماية بطارية السيارة في البرد الشديد

ومن منطلق أن تقلبات الطقس واحدة من العوامل الرئيسية في تهالك بطارية السيارة، التي لها دور مهم في العملية الديناميكية لتحرك السيارة، وفق موقعي «ويكي هو» المعني بخدمات السيارات وغيرها.

- على قائد المركبة فحص البطارية بشكل يدوي بتفحصها وتحديدا المناطق التي تحدث فيها رطوبة إذ يجب التخلص منها حتى لا تتسبب في حدوث عازل للبطارية ويجعلها تتوقف.

فحص السيارة في مركز الصيانة

- على قائد المركبة الذهاب لعمل فحص في مركز الصيانة بشكل دوري على الأقل كل شهرين حيث يتم اختبارها ومعرفة مدى قدرتها على الاستكمال.

- على قائد المركبة التأكد من عدم وجود مادة «طباشيرية» بيضاء على أطراف جسم البطارية، وإذا تأكد من وجود تلك المادة يجب تنظيفها بواسطة فرشاة، ووضع الشحم مكان الأجزاء المتآكلة لحمياتها.

- على قائد المركبة السير بالسيارة لمسافات طويلة عند بداية التحرك بالسيارة، الأمر الذي يحفظ على شحن البطارية.

- على قائد المركبة تشغيل السيارة بصفة دورية فى فصل الشتاء البارد حتى لا تؤثر على عمر البطارية.

- على قائد المركبة عمل الفحوصات الدورية لكافة أجزاء السيارة حتى لا تؤثر على عمر البطارية الافتراضي.

- على قائد المركبة إضافة الماء المقطر الذي يساعد في الحفاظ على شحن البطارية.